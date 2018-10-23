|
|
З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:15
galex написав:
но ведь замена чисто добровольно или если где-то пропил паспорт, обязаловки же нет?
Где-то прочел, что в скором времени будет обязательная.
То есть бумажные паспорта отомрут.
Это после 2020-го вроде.
-
justit
-
-
- Повідомлень: 4790
- З нами з: 12.03.09
- Подякував: 1428 раз.
- Подякували: 344 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|1636
|
Сер 31 жов, 2018 15:45
ЛАД
|
|1
|44
|
Сер 31 жов, 2018 14:18
Kripo
|
|1
|49
|