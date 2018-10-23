З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

Где-то прочел, что в скором времени будет обязательная.
То есть бумажные паспорта отомрут.
Это после 2020-го вроде.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:15
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:09
Как минимум один момент четко описали выше. Если просрочил месяц с момента необходимости вклеивания новой фотографии, а ситуации в жизни бывают разные - принудительно изымают и выдают пластик. Да с какого это лешего ? Раньше можно было штраф уплатить и все ок, а сейчас намеренно придумывают схемы для изымания старыхз паспортов и внедрения этого развода, который менять раз в 10 лет и каждый раз платить мзду. Чистое самоуправство и беспредел !
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