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З 1 листопада українці
зможуть отримати ID-картку...

З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:15

  galex написав:но ведь замена чисто добровольно или если где-то пропил паспорт, обязаловки же нет?


Где-то прочел, что в скором времени будет обязательная.
То есть бумажные паспорта отомрут.
Это после 2020-го вроде.
justit
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:09

  galex написав:лично я не вижу особого смысла в этой замене, паспорт с собой беру только когда в нем есть необходимость. но ведь замена чисто добровольно или если где-то пропил паспорт, обязаловки же нет?


Как минимум один момент четко описали выше. Если просрочил месяц с момента необходимости вклеивания новой фотографии, а ситуации в жизни бывают разные - принудительно изымают и выдают пластик. Да с какого это лешего ? Раньше можно было штраф уплатить и все ок, а сейчас намеренно придумывают схемы для изымания старыхз паспортов и внедрения этого развода, который менять раз в 10 лет и каждый раз платить мзду. Чистое самоуправство и беспредел !
Surfer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:06

Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

  Surfer написав:Как минимум один момент четко описали выше. Если просрочил месяц с момента необходимости вклеивания новой фотографии, а ситуации в жизни бывают разные - принудительно изымают и выдают пластик


нехило, я свою вклеивал примерно в 27. зарядили штраф по хитрой схеме "идешь в бухгалтерию, берешь квитанцию, платишь, но бухгалтерия сегодня не работает а работает завтра. потом с бумажкой к нам (но мы завтра не работаем), и только потом сдаешь документы, а потом на неделе можно получать".
оптимальным подходом было коррумпировать соответствующих лиц, дабы освободить себя от квеста. потому и говорю что коррупция - не обязательно зло, и бороться с ней нужно умным подходом.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:23

  justit написав:А какие недостатки кроме
отсутствия считывающих устройств, и соответственно нужно А4 формата "расшифровку" иногда носить с собой?

Собственно это я и имел ввиду. При заключении всякого рода договоров, счетов в банке часто требуют вдобавок к справке ещё и код, несмотря на то, что он написан на карте. Как мне объяснили в Альфа-банке: на карте не написано кем и когда он выдан. Идиотизм.
lite
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:29

  lite написав:Как мне объяснили в Альфа-банке: на карте не написано кем и когда он выдан. Идиотизм.

уровень специалистов Альфы зачастую ниже плинтуса - зачем им знать кем и когда он выдан? а если вы его теряли, то на бумажке будет дата выдачи дубликата и что им это даст? как то две недели назад мне звонили из Альфа банка и просили прийти в отделение, сказав что со мной должен быть паспорт и код. я их спрашиваю щачем код? говопят для идентификации. пришлось им расказать что согласно инструкции НБУ код нужен только для первичной идентификации, а во всех остальных случаях достаточно паспорта...
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Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:38

  justit написав:
  galex написав:но ведь замена чисто добровольно или если где-то пропил паспорт, обязаловки же нет?


Где-то прочел, что в скором времени будет обязательная.
То есть бумажные паспорта отомрут.
Это после 2020-го вроде.

Каменный век какой-то с документами. Можно просто держать базу в интернете. Пришёл в банк или остановила полиция, сказал номер паспорта или даже мобильного телефона, фотку сравнили, отпечаток пальца сравнили. Зачем физически какие-то документы, которые можно потерять?
safonovstanislav
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:28

  lite написав:
  justit написав:А какие недостатки кроме
отсутствия считывающих устройств, и соответственно нужно А4 формата "расшифровку" иногда носить с собой?

Собственно это я и имел ввиду. При заключении всякого рода договоров, счетов в банке часто требуют вдобавок к справке ещё и код, несмотря на то, что он написан на карте. Как мне объяснили в Альфа-банке: на карте не написано кем и когда он выдан. Идиотизм.


Но ведь код и сейчас отдельная бумажка.
В принципе ту "расшифровку" можно засканить и носить с собой хорошую копию.
Это в том случае, когда в банк идешь.
Так же и код из налоговой.

Может ридеры будут к 2020-му. Кто знает.





  safonovstanislav написав:
  justit написав:
  galex написав:но ведь замена чисто добровольно или если где-то пропил паспорт, обязаловки же нет?


Где-то прочел, что в скором времени будет обязательная.
То есть бумажные паспорта отомрут.
Это после 2020-го вроде.

Каменный век какой-то с документами. Можно просто держать базу в интернете. Пришёл в банк или остановила полиция, сказал номер паспорта или даже мобильного телефона, фотку сравнили, отпечаток пальца сравнили. Зачем физически какие-то документы, которые можно потерять?


Это уже слишком технологично.
Мы не доросли :-)
justit
 
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