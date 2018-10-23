Где-то прочел, что в скором времени будет обязательная.
То есть бумажные паспорта отомрут.
Это после 2020-го вроде.
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:15
Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:09
Как минимум один момент четко описали выше. Если просрочил месяц с момента необходимости вклеивания новой фотографии, а ситуации в жизни бывают разные - принудительно изымают и выдают пластик. Да с какого это лешего ? Раньше можно было штраф уплатить и все ок, а сейчас намеренно придумывают схемы для изымания старыхз паспортов и внедрения этого развода, который менять раз в 10 лет и каждый раз платить мзду. Чистое самоуправство и беспредел !
Додано: П'ят 02 лис, 2018 14:06
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
нехило, я свою вклеивал примерно в 27. зарядили штраф по хитрой схеме "идешь в бухгалтерию, берешь квитанцию, платишь, но бухгалтерия сегодня не работает а работает завтра. потом с бумажкой к нам (но мы завтра не работаем), и только потом сдаешь документы, а потом на неделе можно получать".
оптимальным подходом было коррумпировать соответствующих лиц, дабы освободить себя от квеста. потому и говорю что коррупция - не обязательно зло, и бороться с ней нужно умным подходом.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:23
Собственно это я и имел ввиду. При заключении всякого рода договоров, счетов в банке часто требуют вдобавок к справке ещё и код, несмотря на то, что он написан на карте. Как мне объяснили в Альфа-банке: на карте не написано кем и когда он выдан. Идиотизм.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:29
уровень специалистов Альфы зачастую ниже плинтуса - зачем им знать кем и когда он выдан? а если вы его теряли, то на бумажке будет дата выдачи дубликата и что им это даст? как то две недели назад мне звонили из Альфа банка и просили прийти в отделение, сказав что со мной должен быть паспорт и код. я их спрашиваю щачем код? говопят для идентификации. пришлось им расказать что согласно инструкции НБУ код нужен только для первичной идентификации, а во всех остальных случаях достаточно паспорта...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:38
Каменный век какой-то с документами. Можно просто держать базу в интернете. Пришёл в банк или остановила полиция, сказал номер паспорта или даже мобильного телефона, фотку сравнили, отпечаток пальца сравнили. Зачем физически какие-то документы, которые можно потерять?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:28
Но ведь код и сейчас отдельная бумажка.
В принципе ту "расшифровку" можно засканить и носить с собой хорошую копию.
Это в том случае, когда в банк идешь.
Так же и код из налоговой.
Может ридеры будут к 2020-му. Кто знает.
Это уже слишком технологично.
Мы не доросли
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