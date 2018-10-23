З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:29

lite написав: Как мне объяснили в Альфа-банке: на карте не написано кем и когда он выдан. Идиотизм. Как мне объяснили в Альфа-банке: на карте не написано кем и когда он выдан. Идиотизм.

уровень специалистов Альфы зачастую ниже плинтуса - зачем им знать кем и когда он выдан? а если вы его теряли, то на бумажке будет дата выдачи дубликата и что им это даст? как то две недели назад мне звонили из Альфа банка и просили прийти в отделение, сказав что со мной должен быть паспорт и код. я их спрашиваю щачем код? говопят для идентификации. пришлось им расказать что согласно инструкции НБУ код нужен только для первичной идентификации, а во всех остальных случаях достаточно паспорта...