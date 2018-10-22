З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:53
finfen написав:
Вопрос такой: есть паспорт Украины незагран, книжечка. Нужно будет вклеивать фотографию по возрасту, но слышал от банковского работника, что уже не вклеивают, а требуют оформлять паспорт нового образца. Кто-то в курсе это действительно так, или можно остаться на книжечке? Спасибо.
если с вклейкой новой фотографии уложитесь в законный месячный срок, то заставить менять паспорт вас никто не сможет, но если не уложитесь, то тогда scusi и головная боль каждые 10 лет...
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