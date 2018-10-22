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З 1 листопада українці
зможуть отримати ID-картку...

З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:53

  finfen написав:Вопрос такой: есть паспорт Украины незагран, книжечка. Нужно будет вклеивать фотографию по возрасту, но слышал от банковского работника, что уже не вклеивают, а требуют оформлять паспорт нового образца. Кто-то в курсе это действительно так, или можно остаться на книжечке? Спасибо.

если с вклейкой новой фотографии уложитесь в законный месячный срок, то заставить менять паспорт вас никто не сможет, но если не уложитесь, то тогда scusi и головная боль каждые 10 лет...
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Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:08

Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...

А если в 25 лет фото не вклеил , но в 45 вовремя успеешь - книжку оставят ? По идее закон обратной силы не имеет , раз до 25 летнего возраста не было пластика изымать не должны были а в 45 лет главное успеть в положенный месяц ? Какие еще аргументы побороться за старый паспорт ?
Energy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:55

  Energy написав:А если в 25 лет фото не вклеил , но в 45 вовремя успеешь - книжку оставят ? По идее закон обратной силы не имеет , раз до 25 летнего возраста не было пластика изымать не должны были а в 45 лет главное успеть в положенный месяц ? Какие еще аргументы побороться за старый паспорт ?

если в 25 лет не вклеили фотографию, то вряд ли вы протянете до 45 с недействительным паспортом... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
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