если с вклейкой новой фотографии уложитесь в законный месячный срок, то заставить менять паспорт вас никто не сможет, но если не уложитесь, то тогда scusi и головная боль каждые 10 лет...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:53
если с вклейкой новой фотографии уложитесь в законный месячный срок, то заставить менять паспорт вас никто не сможет, но если не уложитесь, то тогда scusi и головная боль каждые 10 лет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:08
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
А если в 25 лет фото не вклеил , но в 45 вовремя успеешь - книжку оставят ? По идее закон обратной силы не имеет , раз до 25 летнего возраста не было пластика изымать не должны были а в 45 лет главное успеть в положенный месяц ? Какие еще аргументы побороться за старый паспорт ?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:55
если в 25 лет не вклеили фотографию, то вряд ли вы протянете до 45 с недействительным паспортом...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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