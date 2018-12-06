если с вклейкой новой фотографии уложитесь в законный месячный срок, то заставить менять паспорт вас никто не сможет, но если не уложитесь, то тогда scusi и головная боль каждые 10 лет...
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Додано: П'ят 09 лис, 2018 16:53
если с вклейкой новой фотографии уложитесь в законный месячный срок, то заставить менять паспорт вас никто не сможет, но если не уложитесь, то тогда scusi и головная боль каждые 10 лет...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 17:08
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
А если в 25 лет фото не вклеил , но в 45 вовремя успеешь - книжку оставят ? По идее закон обратной силы не имеет , раз до 25 летнего возраста не было пластика изымать не должны были а в 45 лет главное успеть в положенный месяц ? Какие еще аргументы побороться за старый паспорт ?
Додано: П'ят 09 лис, 2018 19:55
если в 25 лет не вклеили фотографию, то вряд ли вы протянете до 45 с недействительным паспортом...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 09 лис, 2018 21:29
Cler
Уже протянул. так что вопрос актуальный. По сути сказать есть что ?
Додано: Суб 10 лис, 2018 21:20
Контраргуентом станет постановление "Об отмене старых паспортов и вводе ИД карт"
Или что-то в этом роде.
Когда?
Не знаю.
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:02
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Додано: Пон 12 лис, 2018 11:28
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Додано: Чет 29 лис, 2018 11:12
Re: З 1 листопада українці зможуть отримати ID-картку...
Кто владеет информацией планируется ли в обозримом будущем статус внутренней Ай-Ди-карточки с возможностью, не используя загранпаспорт, ездить в страны безвиза? Сейчас, насколько знаю, Грузия и еще 2 стран.
Додано: Нед 09 гру, 2018 11:47
это будет возможно только в случае вхождения Украины в ЕС, но это ей в ближайшие 15-20 лет точно не светит...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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