Дослідження проводили в 65 країнах.
Дивися повний текст Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Автор, вы меня очень удивляете. Эту статью вы разместили именно здесь?
Где вообще никак не ущемляется свобода слова в интернете
Я заскрыню, чтобы на иных ресурсах показать как быстро здесь удаляются посты. Так сказать, борьба с инакомыслием. В каком году инакомыслящих расстреливали?
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