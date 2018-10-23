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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводили в 65 країнах.

Дивися повний текст Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12

Автор, вы меня очень удивляете. Эту статью вы разместили именно здесь?
Где вообще никак не ущемляется свобода слова в интернете

Я заскрыню, чтобы на иных ресурсах показать как быстро здесь удаляются посты. Так сказать, борьба с инакомыслием. В каком году инакомыслящих расстреливали?
p_a_l
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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