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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводили в 65 країнах.

Дивися повний текст Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12

Автор, вы меня очень удивляете. Эту статью вы разместили именно здесь?
Где вообще никак не ущемляется свобода слова в интернете
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:05

очередной говнорейтинг, авторы которого живут в вымышленном мире эльфов и единорогов. Как вообще можно ставить на один уровень блокировки сайтов в воюющей стране, которые призывают к насилию против определенных групп населения, к расчленению страны и откровенно дезинформирующие, и блокировки сайтов и преследования пользователей по политическим мотивам, как это происходит в РФ
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:06

Вовочка.и мы в опе по свободе и ТД.ну так стадо и не должно бузить.
lavidenko
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:08

Уровень свободы в интернете на россии, (где сажают за посты в соцсетях) вдвое лучше чем в Украине ? )) Ахахаха !! )) Ну и рейтинг! =)
locustsucol
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:14

  locustsucol написав:Уровень свободы в интернете на россии, (где сажают за посты в соцсетях) вдвое лучше чем в Украине ? )) Ахахаха !! )) Ну и рейтинг! =)

чукча не читатель, а пейсатель, читайте по диагонали "чем выше показатель — тем хуже".
в принципе, если бы на файнансе провели бы голосование по "свободам" на сайте по шкале от 0 до 100, я бы больше 50 не поставил.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:34

  redmax11 написав:очередной говнорейтинг, авторы которого живут в вымышленном мире эльфов и единорогов. Как вообще можно ставить на один уровень блокировки сайтов в воюющей стране, которые призывают к насилию против определенных групп населения, к расчленению страны и откровенно дезинформирующие, и блокировки сайтов и преследования пользователей по политическим мотивам, как это происходит в РФ

если РФ ни с кем не воюет, то с кем воюет Украина? )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:46

  RomanTik написав:..
если РФ ни с кем не воюет, то с кем воюет Украина? )))

"..по новым данным разведки, мы воевали сами с собой.." (С)БГ
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