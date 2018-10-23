|
|
|
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводили в 65 країнах.
Дивися повний текст Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85372
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Автор, вы меня очень удивляете. Эту статью вы разместили именно здесь?
Где вообще никак не ущемляется свобода слова в интернете
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:05
очередной говнорейтинг, авторы которого живут в вымышленном мире эльфов и единорогов. Как вообще можно ставить на один уровень блокировки сайтов в воюющей стране, которые призывают к насилию против определенных групп населения, к расчленению страны и откровенно дезинформирующие, и блокировки сайтов и преследования пользователей по политическим мотивам, как это происходит в РФ
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 100
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:06
Вовочка.и мы в опе по свободе и ТД.ну так стадо и не должно бузить.
-
lavidenko
-
-
- Повідомлень: 51
- З нами з: 12.05.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:08
Уровень свободы в интернете на россии, (где сажают за посты в соцсетях) вдвое лучше чем в Украине ? )) Ахахаха !! )) Ну и рейтинг! =)
-
locustsucol
-
-
- Повідомлень: 965
- З нами з: 27.08.15
- Подякував: 526 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:14
locustsucol написав:
Уровень свободы в интернете на россии, (где сажают за посты в соцсетях) вдвое лучше чем в Украине ? )) Ахахаха !! )) Ну и рейтинг! =)
чукча не читатель, а пейсатель, читайте по диагонали "чем выше показатель — тем хуже".
в принципе, если бы на файнансе провели бы голосование по "свободам" на сайте по шкале от 0 до 100, я бы больше 50 не поставил.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1440
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 118 раз.
- Подякували: 384 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:57
p_a_l написав:
Автор, вы меня очень удивляете. Эту статью вы разместили именно здесь?
Где вообще никак не ущемляется свобода слова в интернете
А самое важное, написанное снизу, удаленно. Позор как ни как.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:59
sequence написав: locustsucol написав:
Уровень свободы в интернете на россии, (где сажают за посты в соцсетях) вдвое лучше чем в Украине ? )) Ахахаха !! )) Ну и рейтинг! =)
чукча не читатель, а пейсатель, читайте по диагонали "чем выше показатель — тем хуже".
в принципе, если бы на файнансе провели бы голосование по "свободам" на сайте по шкале от 0 до 100, я бы больше 50 не поставил.
А что здесь можно свободно о чем то писать?
Тут же сплошной диабэт.
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1436
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:07
redmax11 написав:
Как вообще можно ставить на один уровень блокировки сайтов в воюющей стране, которые призывают к насилию против определенных групп населения, к расчленению страны и откровенно дезинформирующие, и блокировки сайтов и преследования пользователей по политическим мотивам, как это происходит в РФ
Проблемы индейцев шерифа не волнуют./c/
Составители рейтинга имеют западный менталитет, и как тамошние врачи работают строго по выписанным стандартам. Есть блокировки в интернете - получи штрафной балл.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8404
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2413 раз.
- Подякували: 3346 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24
|723
|
|
|3
|101
|
|
|24
|1610
|
Сер 31 жов, 2018 15:45
ЛАД
|