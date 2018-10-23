Дослідження проводили в 65 країнах.
Дивися повний текст Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції.
Додано: Чет 01 лис, 2018 13:12
Автор, вы меня очень удивляете. Эту статью вы разместили именно здесь?
Где вообще никак не ущемляется свобода слова в интернете
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:05
очередной говнорейтинг, авторы которого живут в вымышленном мире эльфов и единорогов. Как вообще можно ставить на один уровень блокировки сайтов в воюющей стране, которые призывают к насилию против определенных групп населения, к расчленению страны и откровенно дезинформирующие, и блокировки сайтов и преследования пользователей по политическим мотивам, как это происходит в РФ
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:08
Уровень свободы в интернете на россии, (где сажают за посты в соцсетях) вдвое лучше чем в Украине ? )) Ахахаха !! )) Ну и рейтинг! =)
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:14
чукча не читатель, а пейсатель, читайте по диагонали "чем выше показатель — тем хуже".
в принципе, если бы на файнансе провели бы голосование по "свободам" на сайте по шкале от 0 до 100, я бы больше 50 не поставил.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:57
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:59
А что здесь можно свободно о чем то писать? Тут же сплошной диабэт.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:07
Проблемы индейцев шерифа не волнуют./c/
Составители рейтинга имеют западный менталитет, и как тамошние врачи работают строго по выписанным стандартам. Есть блокировки в интернете - получи штрафной балл.
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:26
redmax11
Чем отличается блокировка по мифическим политическим причинам от уголовных дел за цитирование Ленина в интернете в рамках закона о декоммунизации? С красными советами и РСФСР война идет?
А так такой высокий рейтинг потому что в отличии от цитат Ленина в стране можно цитировать и более того выражать свои собственные мысли по поводу "резать клятых москалей" без проблем и опасности ответа за такие слова. И это я про реальность, а в интернете и подавно. А вы тут про "насилию против определенных групп населения"
Рад что не приходится общаться со скупыми на ум порохоботами вроде Sommer'а... и ущербом myshapiton
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