|
|
|
Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:33
vasiliybaybuz,
наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
-
redmax11
-
-
- Повідомлень: 101
- З нами з: 04.04.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 40 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:42
redmax11 написав:
vasiliybaybuz,
наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо? А вы бы присоединились к этим "героям"?
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 1442
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 119 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|25
|759
|
|
|3
|102
|
|
|24
|1611
|
Сер 31 жов, 2018 15:45
ЛАД
|