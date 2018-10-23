Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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vasiliybaybuz, наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
redmax11 написав:vasiliybaybuz, наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо? А вы бы присоединились к этим "героям"?