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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:33

vasiliybaybuz,
наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
redmax11
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:42

  redmax11 написав:vasiliybaybuz,
наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.

все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо? А вы бы присоединились к этим "героям"?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 19:09

А в 2013, ещё при "злочинной панде", Украина была на 16 месте данного рейтинга -статус свободный:
https://nonews.co/directory/lists/count ... et-freedom
warlamp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:10

  vasiliybaybuz написав:redmax11
Чем отличается блокировка по мифическим политическим причинам от уголовных дел за цитирование Ленина в интернете в рамках закона о декоммунизации?


Спасибо. Искреннее спасибо за то, что не жалея сюда тянешь рашкинские выдумки.

Это, правда, не дотягивает до распятого мальчика, но все равно очень характерно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:13

  sequence написав:
  redmax11 написав:vasiliybaybuz,
наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.

все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо?


Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда.
А во-вторых в рашке вообще сидят на двух стульях - записали в герои и тех, кто расстреливал поляков в Катыни (и других по всей стране), и тех, кто воевал против СССР вместе с Гитлером.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 20:28

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Sommer написав:
  sequence написав: все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо?


Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда.


А как современнын вятровичи обьясняют большое количество убитых евреев во время этих погромов? Неужели массовый суицид был?
freeze
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