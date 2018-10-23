Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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vasiliybaybuz, наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
redmax11 написав:vasiliybaybuz, наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо? А вы бы присоединились к этим "героям"?
redmax11 написав:vasiliybaybuz, наверно по той же причине, почему в странах откуда родом составители этого рейтинга - нельзя цитировать Гитлера и пропагандировать нацистскую идеологию. Коммунисты-ленинисты-сталинисты согласно законодательству (причем нетолько украинскому) - такие же палачи и живодеры как Гитлер и его партия. А если не нравится - собирай пожитки и перебирайся в страну, где сажают за картинку с часами Гундяя.
все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо?
Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда. А во-вторых в рашке вообще сидят на двух стульях - записали в герои и тех, кто расстреливал поляков в Катыни (и других по всей стране), и тех, кто воевал против СССР вместе с Гитлером.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
sequence написав: все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо?
Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда.
А как современнын вятровичи обьясняют большое количество убитых евреев во время этих погромов? Неужели массовый суицид был?