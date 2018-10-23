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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:42
все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо? А вы бы присоединились к этим "героям"?
Додано: Чет 01 лис, 2018 19:09
А в 2013, ещё при "злочинной панде", Украина была на 16 месте данного рейтинга -статус свободный:
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:10
Спасибо. Искреннее спасибо за то, что не жалея сюда тянешь рашкинские выдумки.
Это, правда, не дотягивает до распятого мальчика, но все равно очень характерно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:13
Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда.
А во-вторых в рашке вообще сидят на двух стульях - записали в герои и тех, кто расстреливал поляков в Катыни (и других по всей стране), и тех, кто воевал против СССР вместе с Гитлером.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 01 лис, 2018 20:28
Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
А как современнын вятровичи обьясняют большое количество убитых евреев во время этих погромов? Неужели массовый суицид был?
Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:56
А убийство немцами в газовых камерах тех же евреев и военнопленных, а расстрел в Катыни польских офицеров, а бомбёжки союзников зажигательными снарядами немец. городов, а потопление союзниками транспорт. кораблей с узниками концлагерей, а изнасилования сов. солдатами немок/немцами сов. женщин, а сброс атом. бомб на Хиросиму и Нагасаки, а массовые убийства японцами китайцев во время оккупации? КТО БОЛЬШЕ ВСЕХ ВИНОВАТ В ТОЙ ВОЙНЕ??? Правильно, бандеровцы. ПРИЧЁМ ТУТ СЕГОДНЯШНИЕ ЦЕННОСТИ К ТЕМ УЖАСАМ ВОЙНЫ???
Додано: П'ят 02 лис, 2018 09:05
в отличие от некоторых я не пытаюсь (вы где-то видели?) оправдать зверства войны с любой стороны - но и кумиров не возвожу на пьедестал. "Борьба за независимость" в составе войск рейха не пример для подражания и замены памятников. Обратите внимание, со мной вполне солидарны поляки и евреи - надеюсь никто не забыл разгромное выступление премьера Израиля в украинском парламенте. Они то помнят!
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