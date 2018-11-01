Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Додано: Чет 01 лис, 2018 20:13

Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда.

А во-вторых в рашке вообще сидят на двух стульях - записали в герои и тех, кто расстреливал поляков в Катыни (и других по всей стране), и тех, кто воевал против СССР вместе с Гитлером.

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...