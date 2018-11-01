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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:16

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  sequence написав:"Вятровичей" раскручивают не ватные ресурсы, а его должность и инициативы, э-э-э, несколько спорные.

большинству пофиг пока он праздники не трогает. по моему мнению, 1.05-2.05 - как раз замечательные деньки теплой весной выбраться на природу или куда-то съездить отдохнуть дня на 3, так сказать проснуться после долгой зимы.
поэтому мое мнение было - называйте хоть "день бандерошухевича", но выходные оставьте.


Немцы в 41м никому оружие просто так не раздавали, вы что-то перепутали.

да, это я с ДНР перепутал. но суть та же самая.

Была целевая инициатива, от результатов которой офигели сами немцы - уж больно инициативные оказались погромщики.

так это никто и не оспаривает. вопрос в том, занималась этим конкретно УПА как организация или просто толпа людей (в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица").
а потом уже бандеру посадили а франшизу у него рейдернули. соответсвенно когда он вышел и намекнул что хотел бы снова рулить, услышал "ты кто такой? давай досвидания"
galex
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