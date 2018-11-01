Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

большинству пофиг пока он праздники не трогает. по моему мнению, 1.05-2.05 - как раз замечательные деньки теплой весной выбраться на природу или куда-то съездить отдохнуть дня на 3, так сказать проснуться после долгой зимы.
поэтому мое мнение было - называйте хоть "день бандерошухевича", но выходные оставьте.
Немцы в 41м никому оружие просто так не раздавали, вы что-то перепутали.
да, это я с ДНР перепутал. но суть та же самая.
Была целевая инициатива, от результатов которой офигели сами немцы - уж больно инициативные оказались погромщики.
так это никто и не оспаривает. вопрос в том, занималась этим конкретно УПА как организация или просто толпа людей (в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица").
а потом уже бандеру посадили а франшизу у него рейдернули. соответсвенно когда он вышел и намекнул что хотел бы снова рулить, услышал "ты кто такой? давай досвидания"