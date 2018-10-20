Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:16

sequence написав: "Вятровичей" раскручивают не ватные ресурсы, а его должность и инициативы, э-э-э, несколько спорные. "Вятровичей" раскручивают не ватные ресурсы, а его должность и инициативы, э-э-э, несколько спорные.

Немцы в 41м никому оружие просто так не раздавали, вы что-то перепутали.

Была целевая инициатива, от результатов которой офигели сами немцы - уж больно инициативные оказались погромщики.



большинству пофиг пока он праздники не трогает. по моему мнению, 1.05-2.05 - как раз замечательные деньки теплой весной выбраться на природу или куда-то съездить отдохнуть дня на 3, так сказать проснуться после долгой зимы.поэтому мое мнение было - называйте хоть "день бандерошухевича", но выходные оставьте.да, это я с ДНР перепутал. но суть та же самая.так это никто и не оспаривает. вопрос в том, занималась этим конкретно УПА как организация или просто толпа людей (в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица").а потом уже бандеру посадили а франшизу у него рейдернули. соответсвенно когда он вышел и намекнул что хотел бы снова рулить, услышал "ты кто такой? давай досвидания"