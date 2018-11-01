RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234>
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:16

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  sequence написав:"Вятровичей" раскручивают не ватные ресурсы, а его должность и инициативы, э-э-э, несколько спорные.

большинству пофиг пока он праздники не трогает. по моему мнению, 1.05-2.05 - как раз замечательные деньки теплой весной выбраться на природу или куда-то съездить отдохнуть дня на 3, так сказать проснуться после долгой зимы.
поэтому мое мнение было - называйте хоть "день бандерошухевича", но выходные оставьте.


Немцы в 41м никому оружие просто так не раздавали, вы что-то перепутали.

да, это я с ДНР перепутал. но суть та же самая.

Была целевая инициатива, от результатов которой офигели сами немцы - уж больно инициативные оказались погромщики.

так это никто и не оспаривает. вопрос в том, занималась этим конкретно УПА как организация или просто толпа людей (в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица").
а потом уже бандеру посадили а франшизу у него рейдернули. соответсвенно когда он вышел и намекнул что хотел бы снова рулить, услышал "ты кто такой? давай досвидания"
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 20.04.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 11:56

  galex написав:в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица"..
Это вы у вятровича вычитали? сами придумали? Все вы одинаковые - вместо того, чтобы покаяться за буйных предков, всеми доступными методами ищите оправдания, и, самое главное, в них верите.
Бог вам судья, да и хватит мусолить оффтоп
sequence
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 29.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 12:04

  galex написав:
  warlamp написав:А в 2013, ещё при "злочинной панде", Украина была на 16 месте данного рейтинга -статус свободный:
https://nonews.co/directory/lists/count ... et-freedom


ну так и страна была не воюющей. пока "злочинна панда" ощущая потерю кресла, не пригласила вражеских солдат "навести порядок". вот куда смогли дойти, там и навели.

свобода интернета - штука двоякая. вот например если сажают за распространение педофильного контента или за нацистские призывы - это плохо, нарушают свободу? или все-таки хорошо?
в той же демократической Америке попробуй опубликуй исследование зависимости интеллекта от цвета кожи - сделают очень больно.

а вообще с текущими технологиями манипуляций, где пригожинские тролли даже США вставили на выборах, как раз наоборот, не хватает порталов с верификацией пользователей. я бы с большей охотой общался на более-менее серьезные темы на форуме где точно известно что комментирующего на обложке паспорта тризуб а не двухголовая курица. и что вал возмущенных 10 юзеров это не имитация одного тролля-многостаночника.


Верификация пользователей не облегчит работу "избушки"- они и так прекрасно знают ху-из-ху. Да и модераторы не зевают. Никнейм даёт возможность воскреснуть из мёртвых, и ничего более. Также, никнейм выручает когда полный тёзка зарегистрировался раньше вас.
Всегда надо начинать с себя, подать , так сказать, пример, а не шифроваться под галексом. Варламовых П. много, а на "W" я один.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 708
З нами з: 13.03.15
Подякував: 120 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:20

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  warlamp написав:Верификация пользователей не облегчит работу "избушки"- они и так прекрасно знают ху-из-ху. Да и модераторы не зевают. Никнейм даёт возможность воскреснуть из мёртвых, и ничего более. Также, никнейм выручает когда полный тёзка зарегистрировался раньше вас.
Всегда надо начинать с себя, подать , так сказать, пример, а не шифроваться под галексом. Варламовых П. много, а на "W" я один.


совсем не обязательно. украинский прокси (а таковые у "пригожинских троллей" наверняка первые в закладках), засветят при входе украинский айпи. ну и модеры как когда - иногда качественно чистят, а иногда здесь пастбище "северян" (впрочем без дополнительных методов верификации с этим невозможно бороться).
я ни от кого не шифруюсь, логинился реальным фейсбучным аккаунтом с реальной фоткой. придумать ник (опять-таки из реальных имени фамилии) требовал форум при регистрации.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 20.04.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:26

Finance, вы - молодцы!
Вторая новость за день, которая не отфильтрованная украинской политической цензурой!
Так держать!
priem_metalla86
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23
З нами з: 31.08.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:22

  freeze написав:
Sommer написав:
  sequence написав: все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо?


Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда.


А как современнын вятровичи обьясняют большое количество убитых евреев во время этих погромов? Неужели массовый суицид был?


Я думаю, что современным вятровичам надо брать пример с совковых пропагандистов и талдычить, что это все немцы были.

Потому что если были бы доказательства, что это ОУН работало - то на том же Нюрнберге предоставили бы.

PS

И, блин - какое УПА в 41-м? Вот уж воистину "эксперты"-истореги.
Востаннє редагувалось Sommer в П'ят 02 лис, 2018 16:26, всього редагувалось 2 разів.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 07.04.17
Подякував: 262 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:23

  sequence написав:
  galex написав:в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица"..
Это вы у вятровича вычитали? сами придумали? Все вы одинаковые - вместо того, чтобы покаяться за буйных предков, всеми доступными методами ищите оправдания, и, самое главное, в них верите.


Какое прекрасное отзеркаливание нынешних рашкинских подходов. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 07.04.17
Подякував: 262 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:31

  sequence написав:
  galex написав:в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица"..
Это вы у вятровича вычитали? сами придумали? Все вы одинаковые - вместо того, чтобы покаяться за буйных предков, всеми доступными методами ищите оправдания, и, самое главное, в них верите.
Бог вам судья, да и хватит мусолить оффтоп


один из моих предков воевал на этой стороне, но к сожалению, его путь закончился еще в 1941. так что каяться мне точно не за что, как и оправдываться.
вера - штука ненаучная, достаточных фактов ни за ни против участия УПА в резне евреев в 1941 я не видел. видел лишь факты того что и совковая и российская пропаганды - лживый флюгер, с легкостью поворачивающий на 180 градусов.
а насчет офтопа с вами соглашусь. мне только жаль что предки наши воевали в том числе и чтобы их внуки не знали войны. а ненавистники вятровичей и бандер это их достижение обнулили.
galex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2432
З нами з: 20.04.16
Подякував: 101 раз.
Подякували: 438 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 16:41

  galex написав:.. мне только жаль что предки наши воевали в том числе и чтобы их внуки не знали войны. а ненавистники вятровичей и бандер это их достижение обнулили.
если мне кто-то объяснит, за что я должен любить людей, буквально стрелявших деду в спину (3й Украинский фронт), и последователей, воспевающих первых, буду весьма благодарен.
sequence
 
Повідомлень: 1466
З нами з: 29.12.15
Подякував: 121 раз.
Подякували: 393 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:41

  sequence написав:
  galex написав:.. мне только жаль что предки наши воевали в том числе и чтобы их внуки не знали войны. а ненавистники вятровичей и бандер это их достижение обнулили.
если мне кто-то объяснит, за что я должен любить людей, буквально стрелявших деду в спину (3й Украинский фронт), и последователей, воспевающих первых, буду весьма благодарен.

А разве по нынешним твоим законам сомнения в воспевании НКВД-шных заградотрядов не караются какой-нибудь "двушечкой"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3113
З нами з: 07.04.17
Подякував: 262 раз.
Подякували: 452 раз.
 
Профіль
  #<1234>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, Cler, Sommer і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як Україна і Білорусь планують співпрацювати в...
R2 » П'ят 02 лис, 2018 12:29
3 47
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 17:03
sequence
У ЄС назвали сфери, в яких Україна демонструє слабкий...
R2 » П'ят 02 лис, 2018 16:22
1 20
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 16:22
sena_2008atp
Меркель: Україна повинна залишитися важливою транзитною...
R2 » П'ят 02 лис, 2018 11:18
2 44
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 02 лис, 2018 15:45
locustsucol

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (5088)
02.11.2018 17:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.