Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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sequence написав:"Вятровичей" раскручивают не ватные ресурсы, а его должность и инициативы, э-э-э, несколько спорные.
большинству пофиг пока он праздники не трогает. по моему мнению, 1.05-2.05 - как раз замечательные деньки теплой весной выбраться на природу или куда-то съездить отдохнуть дня на 3, так сказать проснуться после долгой зимы. поэтому мое мнение было - называйте хоть "день бандерошухевича", но выходные оставьте.
Немцы в 41м никому оружие просто так не раздавали, вы что-то перепутали.
да, это я с ДНР перепутал. но суть та же самая.
Была целевая инициатива, от результатов которой офигели сами немцы - уж больно инициативные оказались погромщики.
так это никто и не оспаривает. вопрос в том, занималась этим конкретно УПА как организация или просто толпа людей (в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица"). а потом уже бандеру посадили а франшизу у него рейдернули. соответсвенно когда он вышел и намекнул что хотел бы снова рулить, услышал "ты кто такой? давай досвидания"
galex написав:в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица"..
Это вы у вятровича вычитали? сами придумали? Все вы одинаковые - вместо того, чтобы покаяться за буйных предков, всеми доступными методами ищите оправдания, и, самое главное, в них верите. Бог вам судья, да и хватит мусолить оффтоп
ну так и страна была не воюющей. пока "злочинна панда" ощущая потерю кресла, не пригласила вражеских солдат "навести порядок". вот куда смогли дойти, там и навели.
свобода интернета - штука двоякая. вот например если сажают за распространение педофильного контента или за нацистские призывы - это плохо, нарушают свободу? или все-таки хорошо? в той же демократической Америке попробуй опубликуй исследование зависимости интеллекта от цвета кожи - сделают очень больно.
а вообще с текущими технологиями манипуляций, где пригожинские тролли даже США вставили на выборах, как раз наоборот, не хватает порталов с верификацией пользователей. я бы с большей охотой общался на более-менее серьезные темы на форуме где точно известно что комментирующего на обложке паспорта тризуб а не двухголовая курица. и что вал возмущенных 10 юзеров это не имитация одного тролля-многостаночника.
Верификация пользователей не облегчит работу "избушки"- они и так прекрасно знают ху-из-ху. Да и модераторы не зевают. Никнейм даёт возможность воскреснуть из мёртвых, и ничего более. Также, никнейм выручает когда полный тёзка зарегистрировался раньше вас. Всегда надо начинать с себя, подать , так сказать, пример, а не шифроваться под галексом. Варламовых П. много, а на "W" я один.
warlamp написав:Верификация пользователей не облегчит работу "избушки"- они и так прекрасно знают ху-из-ху. Да и модераторы не зевают. Никнейм даёт возможность воскреснуть из мёртвых, и ничего более. Также, никнейм выручает когда полный тёзка зарегистрировался раньше вас. Всегда надо начинать с себя, подать , так сказать, пример, а не шифроваться под галексом. Варламовых П. много, а на "W" я один.
совсем не обязательно. украинский прокси (а таковые у "пригожинских троллей" наверняка первые в закладках), засветят при входе украинский айпи. ну и модеры как когда - иногда качественно чистят, а иногда здесь пастбище "северян" (впрочем без дополнительных методов верификации с этим невозможно бороться). я ни от кого не шифруюсь, логинился реальным фейсбучным аккаунтом с реальной фоткой. придумать ник (опять-таки из реальных имени фамилии) требовал форум при регистрации.
sequence написав: все хотел полюбопытствовать - а резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками, и многие схожие события ВОВ, это соответствует европейским ценностям или "слегка переборщили"? А таких точно в герои записывать надо?
Ну во-первых "резня поляков и евреев во Львове 1941 УПА-шниками" это в основном советская пропаганда.
А как современнын вятровичи обьясняют большое количество убитых евреев во время этих погромов? Неужели массовый суицид был?
Я думаю, что современным вятровичам надо брать пример с совковых пропагандистов и талдычить, что это все немцы были.
Потому что если были бы доказательства, что это ОУН работало - то на том же Нюрнберге предоставили бы.
PS
И, блин - какое УПА в 41-м? Вот уж воистину "эксперты"-истореги.
Востаннє редагувалось Sommer в П'ят 02 лис, 2018 16:26, всього редагувалось 2 разів.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
galex написав:в которой наверняка присутствовали и УПАшники, но как "частные лица"..
Это вы у вятровича вычитали? сами придумали? Все вы одинаковые - вместо того, чтобы покаяться за буйных предков, всеми доступными методами ищите оправдания, и, самое главное, в них верите. Бог вам судья, да и хватит мусолить оффтоп
один из моих предков воевал на этой стороне, но к сожалению, его путь закончился еще в 1941. так что каяться мне точно не за что, как и оправдываться. вера - штука ненаучная, достаточных фактов ни за ни против участия УПА в резне евреев в 1941 я не видел. видел лишь факты того что и совковая и российская пропаганды - лживый флюгер, с легкостью поворачивающий на 180 градусов. а насчет офтопа с вами соглашусь. мне только жаль что предки наши воевали в том числе и чтобы их внуки не знали войны. а ненавистники вятровичей и бандер это их достижение обнулили.