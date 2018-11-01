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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  Sommer написав:А разве по нынешним твоим законам
переведите, я не понимаю Ваши намеки. У меня дед танкистом служил, Вену брал, Будапешт брал, контузия, инвалидность. Затем на железке работал почти до паралича, где-то на Украине.
А по каким моим законам? Мы по разным живем? Вы не с Украины?
sequence
 
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