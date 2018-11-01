переведите, я не понимаю Ваши намеки. У меня дед танкистом служил, Вену брал, Будапешт брал, контузия, инвалидность. Затем на железке работал почти до паралича, где-то на Украине.
А по каким моим законам? Мы по разным живем? Вы не с Украины?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52
Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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