Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:14

sequence написав: если мне кто-то объяснит, за что я должен любить людей, буквально стрелявших деду в спину (3й Украинский фронт), и последователей, воспевающих первых, буду весьма благодарен. если мне кто-то объяснит, за что я должен любить людей, буквально стрелявших деду в спину (3й Украинский фронт), и последователей, воспевающих первых, буду весьма благодарен.

а я их например особо и не люблю и меня никто их любить не заставляет. что я делаю не так?считаю что Бандера вел свою деятельность за независимость не самыми демократическими методами, даже взорвали кого-то. но он действовал при чужой власти и на вражеской территории. поэтому сейчас в условиях состоявшегося государства такие методы конечно же неприемлемы.вот какой смысл вести эти пустые споры на тему "Бандера - нацист"VS"Бандера - борец за независимость"?когда можно просто договориться что нацизм это плохо а борьба за независимость - это хорошо. а любить или ненавидеть исторического персонажа - штука бессмысленная.от того что киевские депутаты проголосовали так как проголосовали, и на Петровке появилась улица Бандеры, степень моей любви/нелюбви к нему осталась неизменной.