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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  Sommer написав:А разве по нынешним твоим законам
переведите, я не понимаю Ваши намеки. У меня дед танкистом служил, Вену брал, Будапешт брал, контузия, инвалидность. Затем на железке работал почти до паралича, где-то на Украине.
А по каким моим законам? Мы по разным живем? Вы не с Украины?
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:57

  sequence написав:
  Sommer написав:А разве по нынешним твоим законам
переведите, я не понимаю Ваши намеки. У меня дед танкистом служил, Вену брал, Будапешт брал, контузия, инвалидность. Затем на железке работал почти до паралича, где-то на Украине.
А по каким моим законам? Мы по разным живем? Вы не с Украины?


Работал "где-то на Украине".

Тут уже выступал "украинец", чего-то притих после того, как засветили его российский айпишник. Пошло второе пришествие?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:49

  sequence написав:в отличие от некоторых я не пытаюсь (вы где-то видели?) оправдать зверства войны с любой стороны - но и кумиров не возвожу на пьедестал. "Борьба за независимость" в составе войск рейха не пример для подражания и замены памятников. Обратите внимание, со мной вполне солидарны поляки и евреи - надеюсь никто не забыл разгромное выступление премьера Израиля в украинском парламенте. Они то помнят!

Оправдывать зверства? Ещё чего не хватало! Замена памятников или их снос? Т.е. пускай и дальше стоят памятники всяким Лениным, Жуковым и "героям" Гражд. войны, улицы и города в их честь наз-ся? Что-то вы очень обеспокоены мнением поляков/евреев на этот счёт (равно как и Скобеева с Поповым) и судя по вашим след. постам, со словом "зверства" у вас ассоциируются только бандеровцы, а обо всех остальных извергах вы скромно умалчиваете.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:04

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  Sommer написав:Работал "где-то на Украине".

Тут уже выступал "украинец", чего-то притих после того, как засветили его российский айпишник. Пошло второе пришествие?


вчера видел в сети цитату черноватого юмора
"тех, кто говорит 'на Украине' вместо 'в Украине', мы будем сдавать не в органы, а на органы"

ну а если серьезно, по правилам легитимны оба варианта, и те, кто достаточно времени прожил в СССР, где было "на Украине", вполне объяснимо употребляют такой оборот по-старинке.
Востаннє редагувалось galex в П'ят 02 лис, 2018 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:14

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  sequence написав:если мне кто-то объяснит, за что я должен любить людей, буквально стрелявших деду в спину (3й Украинский фронт), и последователей, воспевающих первых, буду весьма благодарен.


а я их например особо и не люблю и меня никто их любить не заставляет. что я делаю не так?
считаю что Бандера вел свою деятельность за независимость не самыми демократическими методами, даже взорвали кого-то. но он действовал при чужой власти и на вражеской территории. поэтому сейчас в условиях состоявшегося государства такие методы конечно же неприемлемы.

вот какой смысл вести эти пустые споры на тему "Бандера - нацист"VS"Бандера - борец за независимость"?
когда можно просто договориться что нацизм это плохо а борьба за независимость - это хорошо. а любить или ненавидеть исторического персонажа - штука бессмысленная.

от того что киевские депутаты проголосовали так как проголосовали, и на Петровке появилась улица Бандеры, степень моей любви/нелюбви к нему осталась неизменной.
galex
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