переведите, я не понимаю Ваши намеки. У меня дед танкистом служил, Вену брал, Будапешт брал, контузия, инвалидность. Затем на железке работал почти до паралича, где-то на Украине.
А по каким моим законам? Мы по разным живем? Вы не с Украины?
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52
Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:57
Работал "где-то на Украине".
Тут уже выступал "украинец", чего-то притих после того, как засветили его российский айпишник. Пошло второе пришествие?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:49
Оправдывать зверства? Ещё чего не хватало! Замена памятников или их снос? Т.е. пускай и дальше стоят памятники всяким Лениным, Жуковым и "героям" Гражд. войны, улицы и города в их честь наз-ся? Что-то вы очень обеспокоены мнением поляков/евреев на этот счёт (равно как и Скобеева с Поповым) и судя по вашим след. постам, со словом "зверства" у вас ассоциируются только бандеровцы, а обо всех остальных извергах вы скромно умалчиваете.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:04
Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
вчера видел в сети цитату черноватого юмора
"тех, кто говорит 'на Украине' вместо 'в Украине', мы будем сдавать не в органы, а на органы"
ну а если серьезно, по правилам легитимны оба варианта, и те, кто достаточно времени прожил в СССР, где было "на Украине", вполне объяснимо употребляют такой оборот по-старинке.
Востаннє редагувалось galex в П'ят 02 лис, 2018 19:17, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:14
Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
а я их например особо и не люблю и меня никто их любить не заставляет. что я делаю не так?
считаю что Бандера вел свою деятельность за независимость не самыми демократическими методами, даже взорвали кого-то. но он действовал при чужой власти и на вражеской территории. поэтому сейчас в условиях состоявшегося государства такие методы конечно же неприемлемы.
вот какой смысл вести эти пустые споры на тему "Бандера - нацист"VS"Бандера - борец за независимость"?
когда можно просто договориться что нацизм это плохо а борьба за независимость - это хорошо. а любить или ненавидеть исторического персонажа - штука бессмысленная.
от того что киевские депутаты проголосовали так как проголосовали, и на Петровке появилась улица Бандеры, степень моей любви/нелюбви к нему осталась неизменной.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:19
Был неплохой график использования предлогов вна РФ.
Приблизительно до середины 2000-х вполне себе использовали "в", но потом кое-кого укусил жареный петух и (скорее всего в подтверждение тезиса "Украина это не страна") всех и вся перевели на использование предлога "на".
Так что это в принципе хороший маркер - в самой Украине давно используется "в", можно было и привыкнуть. А вот у соседей другое вбивается.
PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:49
Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
По каким правилам?
Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук.
Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук.
Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:27
Есть правила русского языка. Которые вполне себе соблюдались лет 10. Потом вдруг (абсолютно внезапно) перестали.
Если, конечно, есть официальный (подчеркиваю, официальный) циркуляр от тамошней академии - я с ним с удовольствием ознакомлюсь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:57
Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
Не знаю, что там соблюдалось, но отчетливо помню, что в 90-е годы, когда я еще смотрел телевизор, в том числе российские каналы, там всегда использовалось На Украине, не говоря уже о периоде советской власти.
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