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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:52

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  Sommer написав:А разве по нынешним твоим законам
переведите, я не понимаю Ваши намеки. У меня дед танкистом служил, Вену брал, Будапешт брал, контузия, инвалидность. Затем на железке работал почти до паралича, где-то на Украине.
А по каким моим законам? Мы по разным живем? Вы не с Украины?
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 17:57

  sequence написав:
  Sommer написав:А разве по нынешним твоим законам
переведите, я не понимаю Ваши намеки. У меня дед танкистом служил, Вену брал, Будапешт брал, контузия, инвалидность. Затем на железке работал почти до паралича, где-то на Украине.
А по каким моим законам? Мы по разным живем? Вы не с Украины?


Работал "где-то на Украине".

Тут уже выступал "украинец", чего-то притих после того, как засветили его российский айпишник. Пошло второе пришествие?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 18:49

  sequence написав:в отличие от некоторых я не пытаюсь (вы где-то видели?) оправдать зверства войны с любой стороны - но и кумиров не возвожу на пьедестал. "Борьба за независимость" в составе войск рейха не пример для подражания и замены памятников. Обратите внимание, со мной вполне солидарны поляки и евреи - надеюсь никто не забыл разгромное выступление премьера Израиля в украинском парламенте. Они то помнят!

Оправдывать зверства? Ещё чего не хватало! Замена памятников или их снос? Т.е. пускай и дальше стоят памятники всяким Лениным, Жуковым и "героям" Гражд. войны, улицы и города в их честь наз-ся? Что-то вы очень обеспокоены мнением поляков/евреев на этот счёт (равно как и Скобеева с Поповым) и судя по вашим след. постам, со словом "зверства" у вас ассоциируются только бандеровцы, а обо всех остальных извергах вы скромно умалчиваете.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:04

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  Sommer написав:Работал "где-то на Украине".

Тут уже выступал "украинец", чего-то притих после того, как засветили его российский айпишник. Пошло второе пришествие?


вчера видел в сети цитату черноватого юмора
"тех, кто говорит 'на Украине' вместо 'в Украине', мы будем сдавать не в органы, а на органы"

ну а если серьезно, по правилам легитимны оба варианта, и те, кто достаточно времени прожил в СССР, где было "на Украине", вполне объяснимо употребляют такой оборот по-старинке.
Востаннє редагувалось galex в П'ят 02 лис, 2018 19:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 19:14

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  sequence написав:если мне кто-то объяснит, за что я должен любить людей, буквально стрелявших деду в спину (3й Украинский фронт), и последователей, воспевающих первых, буду весьма благодарен.


а я их например особо и не люблю и меня никто их любить не заставляет. что я делаю не так?
считаю что Бандера вел свою деятельность за независимость не самыми демократическими методами, даже взорвали кого-то. но он действовал при чужой власти и на вражеской территории. поэтому сейчас в условиях состоявшегося государства такие методы конечно же неприемлемы.

вот какой смысл вести эти пустые споры на тему "Бандера - нацист"VS"Бандера - борец за независимость"?
когда можно просто договориться что нацизм это плохо а борьба за независимость - это хорошо. а любить или ненавидеть исторического персонажа - штука бессмысленная.

от того что киевские депутаты проголосовали так как проголосовали, и на Петровке появилась улица Бандеры, степень моей любви/нелюбви к нему осталась неизменной.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 20:19

  galex написав:
  Sommer написав:Работал "где-то на Украине".

Тут уже выступал "украинец", чего-то притих после того, как засветили его российский айпишник. Пошло второе пришествие?


вчера видел в сети цитату черноватого юмора
"тех, кто говорит 'на Украине' вместо 'в Украине', мы будем сдавать не в органы, а на органы"

ну а если серьезно, по правилам легитимны оба варианта, и те, кто достаточно времени прожил в СССР, где было "на Украине", вполне объяснимо употребляют такой оборот по-старинке.


Был неплохой график использования предлогов вна РФ.
Приблизительно до середины 2000-х вполне себе использовали "в", но потом кое-кого укусил жареный петух и (скорее всего в подтверждение тезиса "Украина это не страна") всех и вся перевели на использование предлога "на".

Так что это в принципе хороший маркер - в самой Украине давно используется "в", можно было и привыкнуть. А вот у соседей другое вбивается.

PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 21:49

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.


По каким правилам?
Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук.
Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук.
Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:27

  freeze написав:
Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.


По каким правилам?
Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук.
Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук.
Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.


Есть правила русского языка. Которые вполне себе соблюдались лет 10. Потом вдруг (абсолютно внезапно) перестали.

Если, конечно, есть официальный (подчеркиваю, официальный) циркуляр от тамошней академии - я с ним с удовольствием ознакомлюсь.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 22:57

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Sommer написав:
  freeze написав:
Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.


По каким правилам?
Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук.
Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук.
Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.


Есть правила русского языка. Которые вполне себе соблюдались лет 10. Потом вдруг (абсолютно внезапно) перестали


Не знаю, что там соблюдалось, но отчетливо помню, что в 90-е годы, когда я еще смотрел телевизор, в том числе российские каналы, там всегда использовалось На Украине, не говоря уже о периоде советской власти.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 13:26

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

  sequence написав:если мне кто-то объяснит, за что я должен любить людей, буквально стрелявших деду в спину (3й Украинский фронт), и последователей, воспевающих первых, буду весьма благодарен.

Від комісарів тут загинуло набагато більше людей (мільони), чим від бандерівців. Щось не подобається? Царь-батюшка чекає - не дочекається на таких соплемєнників. Менше воні буде.
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