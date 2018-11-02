Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

freeze написав:Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.
По каким правилам?
Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук.
Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук.
Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.
Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".
Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.
Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в".
Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.