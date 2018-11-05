Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.
По каким правилам? Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук. Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук. Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.
Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в". Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д. Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в". Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.
galex написав:в той же демократической Америке попробуй опубликуй исследование зависимости интеллекта от цвета кожи - сделают очень больно. а вообще с текущими технологиями манипуляций, где пригожинские тролли даже США вставили
Sommer написав:Есть правила русского языка. Которые вполне себе соблюдались лет 10. Потом вдруг (абсолютно внезапно) перестали
Не знаю, что там соблюдалось, но отчетливо помню, что в 90-е годы, когда я еще смотрел телевизор, в том числе российские каналы, там всегда использовалось На Украине, не говоря уже о периоде советской власти.
Ну с "отчетливо помню" это характерное искажение памяти. Но интернет сейчас все помнит, так что легко можно узнать, что было в реальности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.
По каким правилам? Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук. Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук. Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.
Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".
Ну тогда по отношению к рф надо использовать "на", потому что Некрасов писал "кому на Руси жить хорошо"?
warlamp написав:Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.
Блин, вы еще математику с физикой не по правилам, а по традициям изучайте.
Хотя судя по тому, как у вас там все фейлится с завидной регулярностью...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer 1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на") 2.Традиционное использование предлогов является исключением из правил, не поддаётся никакой логике и требует исключительно запоминания. Чего только стоит - в Крыму\на Сахалине. На этом шпионов ловят.
warlamp написав:Sommer 1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на") 2.Традиционное использование предлогов является исключением из правил, не поддаётся никакой логике и требует исключительно запоминания. Чего только стоит - в Крыму\на Сахалине. На этом шпионов ловят.
Россия в принципе не Русь, если говорить о территориях, то пересечение очень и очень небольшое
warlamp написав:Sommer 1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на")
А РФ, значит не Русь? Так, угро-мокшане?
Как интересно.
Русь - это территория где племя русь правило, т.е. Рюриковичи,потомки Рюрика . Последним Рюриковичем был царь Фёдор Иванович. После его смерти северо-восточная Русь превратилась в Московию. Как то так. Кстати , «угро – мокшане» – это скорее комплимент, чем уязвление. Финны и мадьяры гораздо европеистее украинцев. Мокшане, буряты, башкиры и др. жители России – это не русские, а россияне. С таким же успехом можно говорить, что украинцы – это крымские татары , закарпатские цыгане и молдаваны. Поменьше читайте бебиков и вятровичей.