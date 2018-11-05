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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 03 лис, 2018 20:04

  freeze написав:
Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.


По каким правилам?
Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук.
Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук.
Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.


Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".
Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.
Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в".
Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.
warlamp
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:55

Re: евро сша

  galex написав:в той же демократической Америке попробуй опубликуй исследование зависимости интеллекта от цвета кожи - сделают очень больно.
а вообще с текущими технологиями манипуляций, где пригожинские тролли даже США вставили

Украина идет в Европу. а не в США
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 09:59

Re: брать если

  galex написав:Львов 1941 и то что на фотках, то это больше похоже на ту же революцию 1917 - быдлу (местным аналогам "пролетариев") раздали оружие и сказали "вот этих можно грабить и убивать".

Кто раздал, кто сказал? львовяне грабили и убивали...
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:06

  freeze написав:
Sommer написав:Есть правила русского языка. Которые вполне себе соблюдались лет 10. Потом вдруг (абсолютно внезапно) перестали


Не знаю, что там соблюдалось, но отчетливо помню, что в 90-е годы, когда я еще смотрел телевизор, в том числе российские каналы, там всегда использовалось На Украине, не говоря уже о периоде советской власти.


Ну с "отчетливо помню" это характерное искажение памяти. Но интернет сейчас все помнит, так что легко можно узнать, что было в реальности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 18:09

  warlamp написав:
  freeze написав:
Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.


По каким правилам?
Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук.
Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук.
Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.


Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".


Ну тогда по отношению к рф надо использовать "на", потому что Некрасов писал "кому на Руси жить хорошо"? :mrgreen:

  warlamp написав:Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.

Блин, вы еще математику с физикой не по правилам, а по традициям изучайте.

Хотя судя по тому, как у вас там все фейлится с завидной регулярностью...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 лис, 2018 22:08

Sommer
1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на")
2.Традиционное использование предлогов является исключением из правил, не поддаётся никакой логике и требует исключительно запоминания. Чего только стоит - в Крыму\на Сахалине.
На этом шпионов ловят.
warlamp
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:26

  warlamp написав:Sommer
1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на")


А РФ, значит не Русь? Так, угро-мокшане?

Как интересно.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 17:48

Re: Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

warlamp написав:Sommer
1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на")
2.Традиционное использование предлогов является исключением из правил, не поддаётся никакой логике и требует исключительно запоминания. Чего только стоит - в Крыму\на Сахалине.
На этом шпионов ловят.
Россия в принципе не Русь, если говорить о территориях, то пересечение очень и очень небольшое
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 21:50

  Sommer написав:
  warlamp написав:Sommer
1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на")


А РФ, значит не Русь? Так, угро-мокшане?

Как интересно.


Русь - это территория где племя русь правило, т.е. Рюриковичи,потомки Рюрика . Последним Рюриковичем был царь Фёдор Иванович. После его смерти северо-восточная Русь превратилась в Московию.
Как то так.
Кстати , «угро – мокшане» – это скорее комплимент, чем уязвление. Финны и мадьяры гораздо европеистее украинцев.
Мокшане, буряты, башкиры и др. жители России – это не русские, а россияне.
С таким же успехом можно говорить, что украинцы – это крымские татары , закарпатские цыгане и молдаваны. :mrgreen:
Поменьше читайте бебиков и вятровичей.
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