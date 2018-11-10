Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

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Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.
По каким правилам? Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук. Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук. Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.
Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в". Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д. Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в". Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.
galex написав:в той же демократической Америке попробуй опубликуй исследование зависимости интеллекта от цвета кожи - сделают очень больно. а вообще с текущими технологиями манипуляций, где пригожинские тролли даже США вставили
Sommer написав:Есть правила русского языка. Которые вполне себе соблюдались лет 10. Потом вдруг (абсолютно внезапно) перестали
Не знаю, что там соблюдалось, но отчетливо помню, что в 90-е годы, когда я еще смотрел телевизор, в том числе российские каналы, там всегда использовалось На Украине, не говоря уже о периоде советской власти.
Ну с "отчетливо помню" это характерное искажение памяти. Но интернет сейчас все помнит, так что легко можно узнать, что было в реальности.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer написав:PS и кстати, по правилам использование предлога "на" по отношению к современной Украине - это как раз безграмотно.
По каким правилам? Правила использования русского языка подтверждает и разрабатывает какой то институт лингвистики в структуре тамошней Академии наук. Аналогично и по правилам использования украинского языка, этим заведует какая то структура в украинской Академии наук. Смешно, если русские будут учить украинцев как правильно говорить на украинском языке.
Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".
Ну тогда по отношению к рф надо использовать "на", потому что Некрасов писал "кому на Руси жить хорошо"?
warlamp написав:Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.
Блин, вы еще математику с физикой не по правилам, а по традициям изучайте.
Хотя судя по тому, как у вас там все фейлится с завидной регулярностью...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer 1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на") 2.Традиционное использование предлогов является исключением из правил, не поддаётся никакой логике и требует исключительно запоминания. Чего только стоит - в Крыму\на Сахалине. На этом шпионов ловят.
warlamp написав:Sommer 1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на") 2.Традиционное использование предлогов является исключением из правил, не поддаётся никакой логике и требует исключительно запоминания. Чего только стоит - в Крыму\на Сахалине. На этом шпионов ловят.
Россия в принципе не Русь, если говорить о территориях, то пересечение очень и очень небольшое
warlamp написав:Sommer 1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на")
А РФ, значит не Русь? Так, угро-мокшане?
Как интересно.
Русь - это территория где племя русь правило, т.е. Рюриковичи,потомки Рюрика . Последним Рюриковичем был царь Фёдор Иванович. После его смерти северо-восточная Русь превратилась в Московию. Как то так. Кстати , «угро – мокшане» – это скорее комплимент, чем уязвление. Финны и мадьяры гораздо европеистее украинцев. Мокшане, буряты, башкиры и др. жители России – это не русские, а россияне. С таким же успехом можно говорить, что украинцы – это крымские татары , закарпатские цыгане и молдаваны. Поменьше читайте бебиков и вятровичей.
warlamp написав:Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".
Когда жил Шевченко, Украина была не отдельной страной, а составной частью РИ, поэтому доверять нужно с учетом истории и географии. Кроме того, при написании поэзии выбором предлога и местом его вставки подгоняется строка к общему стихотворному размеру, а иногда и строится рифма. И с точки зрения орфографии "правильность" имеет приоритет несколько ниже.
Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д. Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в".
Дело в том, что прошло уже все-таки 27 лет, поэтому порой непоколебимость и консервативность в данном вопросе может быть воспринята как бронелобость и скажем политкорректно, не очень быстрая сообразительность.
Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.
Лично я, когда слышу оборот "на Украине", воспринимаю это где-то на уровне маасковского акцента )) человек как-то сразу выделяется.