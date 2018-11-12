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Рейтинг свободи інтернету:
Україна на 33-й позиції

Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 12 лис, 2018 23:14

  warlamp написав:
  Sommer написав:
  warlamp написав:Sommer
1.На Руси, но в России.( кстати, Украина это тоже Русь, вот откуда прилипло это "на")

А РФ, значит не Русь? Так, угро-мокшане?

Как интересно.


Русь - это территория где племя русь правило, т.е. Рюриковичи,потомки Рюрика . Последним Рюриковичем был царь Фёдор Иванович. После его смерти северо-восточная Русь превратилась в Московию.


Это у вас так историю учат? Блин, позорище.

  warlamp написав:Кстати , «угро – мокшане» – это скорее комплимент, чем уязвление. Финны и мадьяры гораздо европеистее украинцев.


Да. А угро-мокшане гораздо азиатестее.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07

  galex написав:
  warlamp написав:Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".


Когда жил Шевченко, Украина была не отдельной страной, а составной частью РИ, поэтому доверять нужно с учетом истории и географии. Кроме того, при написании поэзии выбором предлога и местом его вставки подгоняется строка к общему стихотворному размеру, а иногда и строится рифма. И с точки зрения орфографии "правильность" имеет приоритет несколько ниже.

Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.
Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в".


Дело в том, что прошло уже все-таки 27 лет, поэтому порой непоколебимость и консервативность в данном вопросе может быть воспринята как бронелобость и скажем политкорректно, не очень быстрая сообразительность.

Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.


Лично я, когда слышу оборот "на Украине", воспринимаю это где-то на уровне маасковского акцента )) человек как-то сразу выделяется.


1. В рифму было бы лучше "в";
2. Вам бы да с вашей сообразительностью и непоколебимостью лучше бы поучать англичан, как правильнее употреблять предлоги места: at, in, on в английском языке :D ;
3. Вам режет ухо "на Украине", а мне нет - меня так в школе учили, тем более, что была она не в Украине.
warlamp
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