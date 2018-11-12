Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

galex написав:

warlamp написав: Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".

Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".

Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.

Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в".

Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.

Когда жил Шевченко, Украина была не отдельной страной, а составной частью РИ, поэтому доверять нужно с учетом истории и географии. Кроме того, при написании поэзии выбором предлога и местом его вставки подгоняется строка к общему стихотворному размеру, а иногда и строится рифма. И с точки зрения орфографии "правильность" имеет приоритет несколько ниже.Дело в том, что прошло уже все-таки 27 лет, поэтому порой непоколебимость и консервативность в данном вопросе может быть воспринята как бронелобость и скажем политкорректно, не очень быстрая сообразительность.Лично я, когда слышу оборот "на Украине", воспринимаю это где-то на уровне маасковского акцента )) человек как-то сразу выделяется.