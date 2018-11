Рейтинг свободи інтернету: Україна на 33-й позиції

Додано: Вів 13 лис, 2018 00:07

galex написав: warlamp написав: Я больше доверяю великому Шевченко, писавшему " На Вкраїні милій" ,чем нынешним вятровичам, употребляющим предлог "в".

Когда жил Шевченко, Украина была не отдельной страной, а составной частью РИ, поэтому доверять нужно с учетом истории и географии. Кроме того, при написании поэзии выбором предлога и местом его вставки подгоняется строка к общему стихотворному размеру, а иногда и строится рифма. И с точки зрения орфографии "правильность" имеет приоритет несколько ниже.



Относительно административно географических наименований в русском языке действуют не только правила, но и традиции: на Родине, на Кубани, на Кубе, на Кавказе, на Дальнем Востоке, на Полтавщине и т.д.

Поэтому, когда пишем про Украину на языке - правильно и "в" и "на", когда на мове -"в".



Дело в том, что прошло уже все-таки 27 лет, поэтому порой непоколебимость и консервативность в данном вопросе может быть воспринята как бронелобость и скажем политкорректно, не очень быстрая сообразительность.



Другое дело, когда хочется сделать приятное национальносвидомым коллегам, приходится употреблять предлог "в", чтобы они не чувствовали себя ущемлёнными.



1. В рифму было бы лучше "в";2. Вам бы да с вашей сообразительностью и непоколебимостью лучше бы поучать англичан, как правильнее употреблять предлоги места: at, in, on в английском языке3. Вам режет ухо "на Украине", а мне нет - меня так в школе учили, тем более, что была она не в Украине.