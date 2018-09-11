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Трамп зібрався виплатити
$21 трильйон держборгу США

Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 13:58

Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США

Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп має намір незабаром почати виплачувати державний борг країни, який перевищує 21 трильйон доларів.

Дивися повний текст Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США.
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