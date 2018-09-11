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Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:58
Пропонуємо до обговорення:
Президент США Дональд Трамп має намір незабаром почати виплачувати державний борг країни, який перевищує 21 трильйон доларів.
Дивися повний текст Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:58
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:38
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Додано: П'ят 02 лис, 2018 01:32
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