Президент США Дональд Трамп має намір незабаром почати виплачувати державний борг країни, який перевищує 21 трильйон доларів.
Дивися повний текст Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 13:58
Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США
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Дивися повний текст Трамп зібрався виплатити $21 трильйон держборгу США.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 02:28
А що йому заважало до цього часу його почати виплачувати, а не нарощувати? Фіг тому правда. Американці ніколи погодяться затягнути паски і почати економити заради якогось міфічного держборгу.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
Додано: Нед 04 лис, 2018 02:37
На сумму выплаченного госдолга счастливые кредиторы, вроде Китая, накупят трежерей... Вуа-ля, гиперинфляция рубля...
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