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В Україні цього року на
чверть скоротився імпорт газу

В Україні цього року на чверть скоротився імпорт газу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:36

В Україні цього року на чверть скоротився імпорт газу

Пропонуємо до обговорення:
За січень-вересень 2018 року імпорт природного газу в Україну склав 8,1 млрд кубометрів, що на 24,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст В Україні цього року на чверть скоротився імпорт газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:36

если свой газ будет продаваться населению по мировым ценам, то лично мне как-то фиолетово - свой он или купленный за рубежом.
RomanTik
 
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