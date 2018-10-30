За січень-вересень 2018 року імпорт природного газу в Україну склав 8,1 млрд кубометрів, що на 24,3% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст В Україні цього року на чверть скоротився імпорт газу.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:36
В Україні цього року на чверть скоротився імпорт газу
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Дивися повний текст В Україні цього року на чверть скоротився імпорт газу.
Додано: Чет 01 лис, 2018 14:36
если свой газ будет продаваться населению по мировым ценам, то лично мне как-то фиолетово - свой он или купленный за рубежом.
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