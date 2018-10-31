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Порошенко визнав, що в
Україні все ще є рейдерство

Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:39

Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій.

Дивися повний текст Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство.
R2
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Держите вора Беня, держите!!!
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Чергове пусте ....яке ні до чого не зобов'язує.Правда "павел?"
sena_2008atp
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