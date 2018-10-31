Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій.
Дивися повний текст Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 14:39
Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство.
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:49
Это как бить самого себя по руке и морщиться, но все равно продолжать делать....
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:53
"за грабеж фермеров ни один рейдер в Украине пока не понес ответственности."
и при таком кривосудии находятся приверженцы открытия рынка земли? Ню-ню.
Востаннє редагувалось RomanTik в Чет 01 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 18:08
Вы бы лучше рассказали какое количество кондитерских фабрик сегодня в Украине осталось в "свободном полёте", без бренда "Рошен"?
Полтавская?
Да нет! - Мариупольская?
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Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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