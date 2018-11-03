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Порошенко визнав, що в
Україні все ще є рейдерство

Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:39

Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство

Пропонуємо до обговорення:
Про це він сьогодні заявив під час зустрічі з представниками українських та міжнародних бізнес-асоціацій.

Дивися повний текст Порошенко визнав, що в Україні все ще є рейдерство.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 14:39

Держите вора Беня, держите!!!
сова
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:01

Чергове пусте ....яке ні до чого не зобов'язує.Правда "павел?"
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:49

Это как бить самого себя по руке и морщиться, но все равно продолжать делать....
magneet
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:53

"за грабеж фермеров ни один рейдер в Украине пока не понес ответственности."
и при таком кривосудии находятся приверженцы открытия рынка земли? Ню-ню.
Востаннє редагувалось RomanTik в Чет 01 лис, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 10:47

Рейдерство ? Оно же не существует само по себе, наличие рейдерства это суды, прокуратура, полиция которые как бы не работают. Иначе откуда ему взяться ?
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 13:29

Начните статью со статистики криминальных правонарушений за 2008-2018. Рейдерские захваты, с подачи бандитской власти, просто дополнят картину.
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 06:33

Igorten и большая часть бессмысленных телодвижений оплачивается, таки за счет бюджета.
hodkonem36
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Повідомлення Додано: Вів 06 лис, 2018 07:20

priem_metalla86 Вор у вора дубинку украл..
hodkonem36
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