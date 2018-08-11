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У Вінниці заступник начальника
ЖЕКу задекларувала...

У Вінниці заступник начальника ЖЕКу задекларувала...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:03

У Вінниці заступник начальника ЖЕКу задекларувала...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє місцеве видання 0432.ua.

Дивися повний текст У Вінниці заступник начальника ЖЕКу задекларувала мільйонну зарплату.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:03

Напевно учениця гроцмана.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:10

Скорее всего просто ошибка.
LOKY
 
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