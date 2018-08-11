|
|
У Вінниці заступник начальника ЖЕКу задекларувала...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:03
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє місцеве видання 0432.ua.
Дивися повний текст У Вінниці заступник начальника ЖЕКу задекларувала мільйонну зарплату
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85367
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:03
Напевно учениця гроцмана.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1439
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 315 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:10
Скорее всего просто ошибка.
-
LOKY
-
-
- Повідомлень: 767
- З нами з: 11.10.11
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 290 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему