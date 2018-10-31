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В Україні зібралися побудувати перші смарт-підстанції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22
Пропонуємо до обговорення:
НЕК "Укренерго" уклало Меморандум про співпрацю з французьким оператором RTE і його дочірньою компанією RTE International.
Дивися повний текст В Україні зібралися побудувати перші смарт-підстанції
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Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22
Что значит слово СМАРТ в понимании украинских чиновников?
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Джон
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