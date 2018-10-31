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В Україні зібралися побудувати
перші смарт-підстанції

В Україні зібралися побудувати перші смарт-підстанції
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22

В Україні зібралися побудувати перші смарт-підстанції

Пропонуємо до обговорення:
НЕК "Укренерго" уклало Меморандум про співпрацю з французьким оператором RTE і його дочірньою компанією RTE International.

Дивися повний текст В Україні зібралися побудувати перші смарт-підстанції.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 15:22

Что значит слово СМАРТ в понимании украинских чиновников?
Джон
 
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