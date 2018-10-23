У столиці презентували пілотний проект з заміни водійських посвідчень.
Дивися повний текст Заміна водійського посвідчення за 20 хвилин: Кличко розповів про пілотний проект.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:26
Заміна водійського посвідчення за 20 хвилин: Кличко...
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Дивися повний текст Заміна водійського посвідчення за 20 хвилин: Кличко розповів про пілотний проект.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:26
в центрах комунального сервиса нам тоже обещали быстрое обслуживание, но в реальности это оказалось адом...
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