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Заміна водійського посвідчення
за 20 хвилин: Кличко...

Заміна водійського посвідчення за 20 хвилин: Кличко...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:26

Заміна водійського посвідчення за 20 хвилин: Кличко...

Пропонуємо до обговорення:
У столиці презентували пілотний проект з заміни водійських посвідчень.

Дивися повний текст Заміна водійського посвідчення за 20 хвилин: Кличко розповів про пілотний проект.
R2
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в центрах комунального сервиса нам тоже обещали быстрое обслуживание, но в реальности это оказалось адом...
Cler
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  Cler написав:в центрах комунального сервиса нам тоже обещали быстрое обслуживание, но в реальности это оказалось адом...

Я представляю как люди зимой в мороз будут выстаивать под этими центрами. На Фестивальном запускают во внутрь по несколько человек. Основная масса тусуется на улице под дверью.
p_a_l
 
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