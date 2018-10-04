Про це повідомили у прес-службі уряду
Дивися повний текст Пенсійний фонд отримав нового керівника.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:30
Пенсійний фонд отримав нового керівника
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Пенсійний фонд отримав нового керівника.
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:30
Очередной временщик. Этот советник-консультант с пилёнок работал вообще где-нибуть?!
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