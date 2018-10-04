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Пенсійний фонд отримав
нового керівника

Пенсійний фонд отримав нового керівника
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:30

Пенсійний фонд отримав нового керівника

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили у прес-службі уряду

Дивися повний текст Пенсійний фонд отримав нового керівника.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:30

Очередной временщик. Этот советник-консультант с пилёнок работал вообще где-нибуть?!
Moimir
 
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