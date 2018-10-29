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"Укрпошта" почала скорочення
адмінперсоналу на 30%

"Укрпошта" почала скорочення адмінперсоналу на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:34

"Укрпошта" почала скорочення адмінперсоналу на 30%

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укрпошта" запустило програму зі скорочення адміністративно-управлінського персоналу на 30%.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" почала скорочення адмінперсоналу на 30%.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:34

Сокращать там есть кого, но издеваться над пенсионерами это скоство.
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