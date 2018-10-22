ПАТ "Укрпошта" запустило програму зі скорочення адміністративно-управлінського персоналу на 30%.
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:34
"Укрпошта" почала скорочення адмінперсоналу на 30%
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст \"Укрпошта\" почала скорочення адмінперсоналу на 30%.
Додано: Чет 01 лис, 2018 22:06
Как раз сократят почтальонов, а не
.
Если сократят "есть кого" - то кто же будет тогда правильно "осваивать" средства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 02 лис, 2018 02:08
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