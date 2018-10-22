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"Укрпошта" почала скорочення
адмінперсоналу на 30%

"Укрпошта" почала скорочення адмінперсоналу на 30%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:34

"Укрпошта" почала скорочення адмінперсоналу на 30%

Пропонуємо до обговорення:
ПАТ "Укрпошта" запустило програму зі скорочення адміністративно-управлінського персоналу на 30%.

Дивися повний текст \"Укрпошта\" почала скорочення адмінперсоналу на 30%.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 16:34

Сокращать там есть кого, но издеваться над пенсионерами это скоство.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 22:06

Как раз сократят почтальонов, а не
  hxbbgaf написав: есть кого,
.
Если сократят "есть кого" - то кто же будет тогда правильно "осваивать" средства?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лис, 2018 02:08

  hxbbgaf написав:Сокращать там есть кого, но издеваться над пенсионерами это скоство.

Ну так это вопрос не к Укрпоште, а к правительству - за всё в этой жизни приходится платить и работать в убыток никто не будет.
lite
 
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