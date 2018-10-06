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Українська скарбниця в жовтні скоротилася на третину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 16:41
Пропонуємо до обговорення:
Залишок коштів на 1 листопада 2018 року склав 14,645 млрд грн.
Дивися повний текст Українська скарбниця в жовтні скоротилася на третину
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Додано: Чет 01 лис, 2018 16:41
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