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Німеччина виділить 85 млн євро на покращення умов...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:43
Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 2014 року уряд Німеччини відділив близько 490 мільйонів євро допомоги Україні та планує виділити ще близько 85 мільйонів євро на фінансування програм професійної освіти.
Дивися повний текст Німеччина виділить 85 млн євро на покращення умов працевлаштування молодих українців — Меркель
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Додано: Чет 01 лис, 2018 17:43
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