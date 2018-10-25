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Німеччина виділить 85 млн
євро на покращення умов...

Німеччина виділить 85 млн євро на покращення умов...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:43

Німеччина виділить 85 млн євро на покращення умов...

Пропонуємо до обговорення:
Починаючи з 2014 року уряд Німеччини відділив близько 490 мільйонів євро допомоги Україні та планує виділити ще близько 85 мільйонів євро на фінансування програм професійної освіти.

Дивися повний текст Німеччина виділить 85 млн євро на покращення умов працевлаштування молодих українців — Меркель.
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 17:43

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