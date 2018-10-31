|
|
|
При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:54
Пропонуємо до обговорення:
"Київавтодор" повідомив про плани побудувати багаторівневу розв'язку на Керченській площі (перетин проспекту Шухевича, проспект Маяковського і бульвару Перова).
Дивися повний текст При в'їзді на Троєщину в Києві планують побудувати багаторівневу розв'язку
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85375
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 120 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 17:54
Коту под хвост эта ваша развязка.
В Этой развязке есть более важная проблема. Это выезд на Московский мост со стороны Бальзака(церкви, за мостиком, заправкой с мойкой). Из-за того что по Ватутино не хватает полос, выезжающие со стороны церкви рубят весь транспортный поток. И так рубят, что пробки по Маяковского могут начинаться с Фестивального.
Так хоть светофоры на керченском немного поток сдерживали, а без светофоров будет сплошная мясорубка
-
p_a_l
-
-
- Повідомлень: 1444
- З нами з: 15.02.11
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 238 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 18:56
Да, коту под хвост. Вопрос решит только мост, на котором раздеребанили 2 ярда баксов, а моста нету.
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 20044
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1176 раз.
- Подякували: 1948 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|